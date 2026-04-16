Son dakika! MHP'de bir il teşkilatı da feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın‘ın öğle saatlerinde Kütahya ve Eskişehir İl Teşkilatlarının feshedildiğini açıklamasının ardından akşama doğru Kars İl Teşkilatı da feshedildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Teşkilatı, fesh edildi. Kars İl Teşkilatı’nın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiği öğrenildi.
Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atandı.
BİR GÜNDE ÜÇÜNCÜ TEŞKİLAT
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın öğle saatlerinde de Kütahya İl Teşkilatının feshedildiğini, ardından da Eskişehir İl Teşkilatının feshedildiğini duyurmuştu.
Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker, Eskişehir İl Başkanlığı görevine ise Ayhan Sezer atandı.
MHP 6 Nisan'da İstanbul teşkilatını feshetmişti. Sertel Sevim İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmış, yerine Volkan Yılmaz atanmıştı.
