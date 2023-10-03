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Ekonomi Son dakika! MB Başkanı Erkan 'Bu çok iyi gelişme' diyerek duyurdu
Ekonomi

Son dakika! MB Başkanı Erkan 'Bu çok iyi gelişme' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-03 18:53:00 -
Son dakika! MB Başkanı Erkan 'Bu çok iyi gelişme' diyerek duyurdu

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ekonomi gündemine ilişkin son dakika açıklamalarda bulunuyor.

Erkan'ın açıklamasından satır başları:

-Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. Güven ve istikrar ortamını ekonomik ekip olarak karşıladıkça da KKM'de gerileme varken rezervlerde artış TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız.

-Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır.

 
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