Son dakika! Lahey'deki kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail hakkında BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesini, memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum.



Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz.



Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.



ÖNE ÇIKAN VİDEO