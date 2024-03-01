Son dakika! Lahey'de İsrail'in ardından Almanya'ya soykırıma destek davası
Orta Amerika ülkesi Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı.
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