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Dünya Son dakika! Lahey'de İsrail'in ardından Almanya'ya soykırıma destek davası
Dünya

Son dakika! Lahey'de İsrail'in ardından Almanya'ya soykırıma destek davası

Yeniakit Publisher
2024-03-01 22:10:00 - 2024-03-01 22:14:52
Son dakika! Lahey'de İsrail'in ardından Almanya'ya soykırıma destek davası

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı.

Ayrıntılar geliyor...

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