Saçma sapan kaza... Yaya geçidindeki motosikletliye araba çarptı
Trabzon'da bir motosikletli, aracıyla yaya geçidini kullanmaya kalktı. Yaya geçidinde hızla ilerleyen otomobilin çarptığı motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'da bir motosikletli, aracıyla yaya geçidini kullanmaya kalktı. Yaya geçidinde hızla ilerleyen otomobilin çarptığı motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, trafik ışıklarında yaya geçidinden yolun karşısına geçme çalışan H.S.D.’nin kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada yere düşüp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalede bulunan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün trafik ışıklarında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, solundan gelen otomobilin çarptığı ve sürüklendiği anlar yer aldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23