Son dakika koduyla açıkladılar! 'Rusya'ya ağır bedel ödetmeye hazırız'

Son zamanlarda Ukrayna ile arası gerilen Rusya askeri hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. En son Balerus’un nükleer füze yerleştirme teklifini alan Rusya’ya ABD’den gözdağı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" dedi.

Blinken, "Rusya'yı, kuvvetlerini normal, barış zamanı konumlarına döndürmek için son askeri yığınağını tersine çevirmeye, ağır silahları ve kuvvetleri doğu Ukrayna'daki temas hattından geri çekmeye, daha fazla yıldırma ve Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerden kaçınmaya ve askeri eylem planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

Blinken, "Rusya, Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse, geçmişte kaçındığımız bir dizi yüksek etkili ekonomik önlemi almak da dahil olmak üzere kararlı bir şekilde yanıt vereceğimizi açıkça belirttik." değerlendirmesini yaptı ancak tedbirlerle ilgili detay vermekten kaçındı’’ ifadelerini kullandı.

Putin kırmızı çizgimiz demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizmişti.