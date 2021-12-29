  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Son dakika! Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Siyaset

Son dakika! Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediye başkanlarının dinlendiği iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 23:57:00 - 2021-12-30 00:30:42
Son dakika! Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu” yönündeki iddiaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay