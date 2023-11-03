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Gündem Son dakika... Katiller Refah Sınır Kapısı'na giden yaralıların olduğu ambulans konvoyunu vurdu...
Gündem

Son dakika... Katiller Refah Sınır Kapısı'na giden yaralıların olduğu ambulans konvoyunu vurdu...

Yeniakit Publisher
2023-11-03 18:20:00 -
Son dakika... Katiller Refah Sınır Kapısı'na giden yaralıların olduğu ambulans konvoyunu vurdu...

Şifa Hastanesi'nden Refah Sınır Kapısı'na yaralıları taşıyan ambulans konvoyu, İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

İsrail, 7 Ekim'den beri Hamas baskını bahanesiyle başlattığı sivil katliamlara bir yenisini daha ekledi.

Yaralı taşıyan ambulans konvoyu vuruldu

Şifa Hastanesi'nden Refah Sınır Kapısı'na yaralıları taşıyan ambulanslardan oluşan konvoy, İsrail ordusu tarafından topçu ateşine tutuldu.

Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...
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