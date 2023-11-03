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Dünya Son dakika... Katil Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Dünya

Son dakika... Katil Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-03 18:21:00 - 2023-11-03 19:16:46
Son dakika... Katil Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan "geçici insani ateşkes teklifini reddettiklerini" söyledi.

Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz."

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