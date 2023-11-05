Son dakika... Katil İsrail'den Gazze açıklaması
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi’ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını söyledi.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.
Katil İsrail güçlerinin Gazze kentini tamamen kuşattığını ve Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını belirten Hagari, “Bugün Gazze'nin kuzeyi ve Gazze'nin güneyi var.” değerlendirmesinde bulundu.
Hagari, İsrail tarafından haftalardır bombardıman altında tutulan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı.
Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti.
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