  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hüseyin Gülerce’den olay yazı! Bu yaklaşımın İsrail ve ABD ağzından hiçbir farkı yok

Sonradan görmeliğin destanını yazdı! Seni gidi ne oldum delisi seni! Şu pervasızlığa ve cüretkârlığa bakın

Asgari ücretlileri kahredecek haberi canlı yayında duyurdu: Ankara kulislerinde bu konuşuluyor

İsrail-Filistin savaşı! İsrail'den tepki çeken Arapça paylaşım

Bakanlıktan kampanya uyarısı! İndirim mi yoksa bindirim mi?

Yeni dizi Sakla Beni'de çok büyük skandal! Arkasından yine Gülseren Budayıcıoğlu çıktı

İmzalar atıldı! TUSAŞ Türkiye'nin akciğerleri için üretecek

Gazze'deki ilk tünelleri, İngilizler'e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır! Murat Bardakçı tarihe böyle not düştü

İşte o belge! Abdülhamid Han'ın Filistin kararı...

Yer Mardin! Toprağı kazdıkça yerin altından altın, bilezik dolar ve euro fışkırdı
Gündem Son dakika! Katil İsrail yine hastane vurdu
Gündem

Son dakika! Katil İsrail yine hastane vurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-03 18:13:00 -
Son dakika! Katil İsrail yine hastane vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu.

Hain saldırıda çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23