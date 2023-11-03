Son dakika! Katil İsrail yine hastane vurdu
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu.
Hain saldırıda çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu.
Hain saldırıda çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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