Gündem Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ihale soruşturması: 6’sı asker 20 gözaltı
Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ihale soruşturması: 6'sı asker 20 gözaltı

Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ihale soruşturması: 6’sı asker 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yaklaşık 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla operasyon düzenlendi.

2019-2024 yılları arasında yapılan 18 ihalenin incelendiği soruşturmada, edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla 6’sı asker 14’ü sivil olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor

