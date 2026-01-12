Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ihale soruşturması: 6’sı asker 20 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yaklaşık 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla operasyon düzenlendi.
2019-2024 yılları arasında yapılan 18 ihalenin incelendiği soruşturmada, edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla 6’sı asker 14’ü sivil olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.
