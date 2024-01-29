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Gündem Son dakika! Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem
Gündem

Son dakika! Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem

Yeniakit Publisher
2024-01-29 13:04:00 - 2024-01-29 13:07:05
Son dakika! Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı daha meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken Kahramanmaraş art arda sallanıyor.

İlk deprem sabah saatlerinde oldu

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.43'te gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

İkinci deprem 3,6 büyüklüğünde

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

 
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