Son dakika! Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem
AFAD'dan edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı daha meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken Kahramanmaraş art arda sallanıyor.
İlk deprem sabah saatlerinde oldu
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.43'te gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
İkinci deprem 3,6 büyüklüğünde
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
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