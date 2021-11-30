Son dakika İzmir Urla depremi! İzmir depremi yıkalan bina var mı?
İzmir depremi çöken bina var ımı? soruları Son dakika haberine göre İzmir’de bugün saat 07:00’de 5.1 büyüklüğüne meydana gelen deprem sonrası merak ediliyor. Peki İzmir'de yıkılan bina var mı? İzmir depremi çöken bina oldu mu?
Deprem nerede oldu? Son dakika deprem haberleri: İzmir sabahın ilk ışıklarında depremle sarsıldı. AFAD'dan son deprem açıklaması geldi. İzmir Urla açıklarında saat 07.00'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Urla merkezli depremde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı gelen haberler arasında.