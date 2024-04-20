  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte belediyeyi düşürdüğü tablo! CHP’li başkan CHP’li eski başkanın ipliğini pazara çıkardı

Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor

Cem Küçük emeklilerle ilgili 'en büyük sebebi onlar' diyerek aldığı kulis bilgisini açıkladı

“Belediyeyi ne kadar borçla devraldınız” diye soruldu... CHP’li Beşikçioğlu’nun cevabı gündemi salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye ile görüştü

Bakan Yumaklı açıkladı: O paralar hesaplara yatırılıyor!

DEM Partililer Başkan Erdoğan ve Mustafa Kemal’e küfretmişlerdi... Savcılık harekete geçti

Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber! Maalesef Yunanistan'ı seçmeye başladılar

Balkanlar’dan Türkiye’ye bu kez döviz yağmuru başladı!

Kübra Par yediği kazığı anlattı: Şoku yaşadım
Gündem Son dakika: İstinye'de AVM'de yangın alarmı
Gündem

Son dakika: İstinye'de AVM'de yangın alarmı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 21:16:00 -
Son dakika: İstinye'de AVM'de yangın alarmı

İstanbul'da İstinye'de bulunan bir AVM'de yangın çıktı.

İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar AVM'nin içini kapladı. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

CNN Türk Haber Programları Müdürü Onur "Herhangi bir tahliye anonsu yapılmadı, insanlar kendileri çıktılar. Nefes almak mümkün değildi, elbette büyük bir panik yaşandı.Şimdi içerideki duman tamamen tahliye edildi. İnsanlar yeniden içeri alınmaya başlandı." bilgisini paylaştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23