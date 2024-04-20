Son dakika: İstinye'de AVM'de yangın alarmı
İstanbul'da İstinye'de bulunan bir AVM'de yangın çıktı.
İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar AVM'nin içini kapladı. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
CNN Türk Haber Programları Müdürü Onur "Herhangi bir tahliye anonsu yapılmadı, insanlar kendileri çıktılar. Nefes almak mümkün değildi, elbette büyük bir panik yaşandı.Şimdi içerideki duman tamamen tahliye edildi. İnsanlar yeniden içeri alınmaya başlandı." bilgisini paylaştı.