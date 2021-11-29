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Eğitim Son dakika! İstanbul'da eğitime lodos engeli
Eğitim

Son dakika! İstanbul'da eğitime lodos engeli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:13:00 - 2021-11-29 20:16:03
Son dakika! İstanbul'da eğitime lodos engeli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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