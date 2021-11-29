Son dakika! İstanbul'da eğitime lodos engeli
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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