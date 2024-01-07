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Gündem Son dakika! İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama
Gündem

Son dakika! İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-07 17:20:00 - 2024-01-07 17:52:15

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "İstanbul'a aday olmak büyük bir sorumluluk."

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "İstanbul'a aday olmak büyük bir sorumluluk."

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Beraber karar verip beraber çalışacağız. İstanbul’un fetret dönemini bitireceğiz. Biz kollarımızı sosyal konutlar için sıvadık.

İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. İstanbul’un her anında yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. Enerjimizi İstanbul için harcayacağız. Biz kendimiz için değil, İstanbul için çalışacağız. Laf değil iş üreteceğiz.

Ayrıntılar geliyor...
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