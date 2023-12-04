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Gündem Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var
Gündem

Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2023-12-04 18:38:00 - 2023-12-04 19:33:50
Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var

Filistin resmi haber ajansı WAFA : İsrail uçakları ve topçularının Gazze'de Filistinlilerin kaldığı iki okula düzenlediği saldırı sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları ile topçuları tarafından Gazze'deki iki okula düzenlenen saldırılar sonucu en az 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı.

İki okula düzenlenen saldırılarda ölen 50 Filistinliden birçoğunun cenazesi ile yaralı yüzlerce sivil bölgeye yakın olan Zeytun Mahallesi'ndeki Baptist Hastanesine getirildi.

Haberde, sivil savunma ekiplerinin, bölgeye yoğun topçu atışlarının devam etmesi sebebiyle okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu iki okulun sığınma merkezlerinin bakım ve giderlerinin Cezayir el-Bereket Cemiyeti tarafından karşılandığı kaydedildi.
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