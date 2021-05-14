  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İbrahim Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir
Son dakika! BM'den İsrail-Filistin hamlesi!
Irak Başbakanı Kazımi'den dikkat çeken karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi
Dünya Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat
Dünya

Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat

İsrail askerinin Gazze’ye girdiğini duyuran İsrail ordusu, yeni yaptığı açıklamada "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi. Operasyonun başlamasının ardından Netenyahu ise, "Bu operasyon gerektiği sürece devam edecek” şeklinde açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 00:43:00 - 2021-05-14 02:46:51
Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat

Abluka altındaki  Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyuran İsrail ordusu yeni yaptığı açıklamada, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söylemişti. Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetmişti.

Netenyahu'dan açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, “Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek” dedi.

Ancak algı operasyonu yapan İsrail ordu sözcülüğü, yeni yaptığı açıklamada, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.

İsrail'den Gazze'ye harekat

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'yi karadan topçu bataryalarıyla vuruyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.

İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi
İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi

Dünya

İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...
Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

Dünya

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler
İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler

Dünya

İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler

Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli
Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Dünya

Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu
Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu

Dünya

Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'ın itirafı sonrası Erdoğan'dan ilk sözler!
Gündem

Babacan'ın itirafı sonrası Erdoğan'dan ilk sözler!

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Ali Babacan’ın AK Parti milletvekiliyken bir yandan Abdullah Gül’ün Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak adayı ..
İsrail harekete geçiyor!
Gündem

İsrail harekete geçiyor! "Emir bekliyoruz"

İsrail, Gazze'ye geniş çapta kara harekatı başlatacaklarını açıkladı.
Mescid-i Aksa İmamı'ndan Türkiye'ye telefon!
Dünya

Mescid-i Aksa İmamı'ndan Türkiye'ye telefon!

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, terörist İsrail’in, Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki göst..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay