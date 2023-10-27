Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar
Katil İsrail ordusu, internet bağlantısının tamamen kesildiği Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve bu gece kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin "Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini" açıkladı.
Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek." dedi.
İsrail ordusu yüksek alarmda!
İsrailli Sözcü Hagari ayrıca kuzey sınırındaki İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.
Hagari'nin açıklaması, İsrail Hava Kuvvetleri'nin son saatlerde Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı geldi.
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana en şiddetli bombardıman
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.
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Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.
İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.
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