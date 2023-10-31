Son dakika! İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu...

Dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den beri savaş suçu işleyen İsrail, sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor.

Katiller son olarak Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 400 kişi hayatını kaybetti.

6 bomba atıldı!

Gazze Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlout yaptığı açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'nın tamamen yok edildiğini belirterek, "Bu binalarda yüzlerce vatandaş yaşıyor. İşgal hava kuvvetleri bu bölgeyi ABD yapımı altı bombayla yerle bir etti. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son katliamı” dedi.

Endonezya Hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıda kaç kişinin öldürüldüğünün net olmadığı belirtilerek, "Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastane yarın akşam tamamen çalışmayı durduracak" denildi.

Yerel kaynaklar, öldürülenlerin çoğunun aynı aileden olduğunu belirtirken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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