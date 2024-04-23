Son dakika! İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı töreninde İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan Hoca'nın tayin edildiğini açıkladı.
İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki manevi lideri Hasan Kılıç Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hasan Kılıç Hocaefendi'nin cenaze namazı, Fatih Camii’nde kılındı. Cenazesi, Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verilecek.
Cemaatin yeni lideri belli oldu
İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.
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