  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHA'lar 100 bin askeri öldürdü! Radardan kaçıyor, savunma sistemleri göremiyor

Tarihi ziyaret sonrası Erdoğan'dan operasyon mesajı! Terör bitecek

Bayraktar kardeşler, resmen kudurttu! Bu nasıl bir kepazeliktir Allah aşkına

Kamuda yeni dönem! Başkan Erdoğan detayları paylaştı

Kutuplaştırmayı kimler yapıyor bakın görün! Sözcü’den çocuk bayramında hem nefret hem beddua

Erdoğan’dan, flaş revizyon adımı! As kadroda büyük değişiklik

MHP’den, seçim sonrası flaş hamle! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

İYİ Parti’de büyük rezalet patlak verdi! O gelişmeyi duyan, kulaklarına inanamadı

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf
Gündem Son dakika! İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
Gündem

Son dakika! İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-23 18:00:00 - 2024-04-23 18:01:19
Son dakika! İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı töreninde İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan Hoca'nın tayin edildiğini açıkladı.

İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki manevi lideri Hasan Kılıç Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hasan Kılıç Hocaefendi'nin cenaze namazı, Fatih Camii’nde kılındı. Cenazesi, Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Cemaatin yeni lideri belli oldu

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23