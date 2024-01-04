  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adamın ağzını burnunu dağıtmıştı! O alçaklara okkalı ders! İşte şimdi tam rezil kepaze olacaklar

Yeniden Refah Partisi'den AK Parti bombası

Atatürk şovmenleri ‘duygusal’a bağladı: Hem maça çikma hem parayı kasaya indir!

Türkiye’den bomba “Rusya” hamlesi! Tamamını satın aldı! Artık rakibi yok

Fatih Terim kulaklarına inanamayacak! Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Daha karpuz kesecektik

Havalimanında skandal anlar! 'Ben Bakanın akrabasıyım! Senin sülaleni bitireceğim'

O isme “üç buçuk” attıran gelişme! Bu nasıl bir kepazelik böyle! Tüh sizin suratınıza

Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’ndan skandal tavır! Bu nasıl bir rezalettir Allah aşkına! Sizde hiç utanma yok mu yahu

Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi
Dünya Son dakika! İran'daki kanlı saldırıyı onlar üstlendi
Dünya

Son dakika! İran'daki kanlı saldırıyı onlar üstlendi

Yeniakit Publisher
2024-01-04 19:21:00 - 2024-01-04 19:34:10
Son dakika! İran'daki kanlı saldırıyı onlar üstlendi

Son dakika! İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi.

İran basının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, terör saldırısıyla ilgili yapılan incelemelerde ilk patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, canlı bombanın erkek olduğu ve kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İki ayrı saldırıda 84 kişi öldü

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlene terör saldırında iki patlama meydana gelmişti. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.

Patlama sonrası İran'dan ilk açıklama! Resmen duyurdular
Patlama sonrası İran'dan ilk açıklama! Resmen duyurdular

Dünya

Patlama sonrası İran'dan ilk açıklama! Resmen duyurdular
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör saldırısı sonrası İran'dan flaş Türkiye kararı! İptal ettiler
Terör saldırısı sonrası İran'dan flaş Türkiye kararı! İptal ettiler

Gündem

Terör saldırısı sonrası İran'dan flaş Türkiye kararı! İptal ettiler

Kirman'daki patlama sonrası İran'dan flaş karar!
Kirman'daki patlama sonrası İran'dan flaş karar!

Dünya

Kirman'daki patlama sonrası İran'dan flaş karar!

ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklama
ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklama

Dünya

ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklama

İran'da ulusal yas ilan edildi!
İran'da ulusal yas ilan edildi!

Dünya

İran'da ulusal yas ilan edildi!

O isme "üç buçuk" attıran gelişme! Bu nasıl bir kepazelik böyle! Tüh sizin suratınıza
O isme “üç buçuk” attıran gelişme! Bu nasıl bir kepazelik böyle! Tüh sizin suratınıza

Medya

O isme “üç buçuk” attıran gelişme! Bu nasıl bir kepazelik böyle! Tüh sizin suratınıza

İran'daki kanlı saldırının ardından Devrim Muhafızları'ndan dünyaya mesaj!
İran'daki kanlı saldırının ardından Devrim Muhafızları'ndan dünyaya mesaj!

Dünya

İran'daki kanlı saldırının ardından Devrim Muhafızları'ndan dünyaya mesaj!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23