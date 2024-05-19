Son dakika! İran'da OHAL ilan edildi
Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye hâlâ ulaşılamazken, ülkede OHAL ilan edildi.
Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye hâlâ ulaşılamazken, ülkede OHAL ilan edildi.
İran'daki helikopter kazası
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti.
İran Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurgulamıştı.
Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söylemişti.
Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti.
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