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Gündem Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride aranan 134 PKK'lı terörist teslim oldu
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride aranan 134 PKK'lı terörist teslim oldu

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride aranan 134 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı başından bu yana yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2'si gri, 1'i sarı kategoride aranan toplam 134 PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2026 yılı içinde biri sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 134 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Açıklamada, teslim olan terör örgütü mensuplarından 115'inin tutuklandığı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5'inin ise adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Mehmet

Bu güzel haberimizi okuyup gönlümüze ferahlık veren İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına şükranlar. Allah razı olsun bu vatanımızı korumak için çalışan tüm polis memurlarımızdan, askerlerimizden ve en önemlisi de milletimizden. Teröristler artık güvende hissetmesin, Türkiye toprakları hepimizin evi ve asla PKK gibi hainlerin eline geçmeyecek. İnşallah bu teslimlerden sonra daha da fazla terörist yakalanır ve ülkemiz huzurlu bir geleceğe kavuşur.
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