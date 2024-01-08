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Gündem Son dakika! İBB'den tolu ulaşıma gider ayak zam
Gündem

Son dakika! İBB'den tolu ulaşıma gider ayak zam

Yeniakit Publisher
2024-01-08 16:11:00 - 2024-01-08 16:12:04
Son dakika! İBB'den tolu ulaşıma gider ayak zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’ndamn zam kararı çıktı.

İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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