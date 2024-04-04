Son dakika! HSK'dan Abdullah Zeydan incelemesi
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle hapis cezası alan ve DEM Parti'nin Van Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle hapis cezası alan ve DEM Parti'nin Van Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.
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