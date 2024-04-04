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Gündem Son dakika! HSK'dan Abdullah Zeydan incelemesi
Gündem

Son dakika! HSK'dan Abdullah Zeydan incelemesi

Yeniakit Publisher
2024-04-04 15:37:00 - 2024-04-04 15:38:28
Son dakika! HSK'dan Abdullah Zeydan incelemesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle hapis cezası alan ve DEM Parti'nin Van Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle hapis cezası alan ve DEM Parti'nin Van Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

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