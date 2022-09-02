Son dakika... HDPKK'lı Semra Güzel kaçmaya çalışırken yakalandı!

Son dakika... Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kaçmaya çalışırken yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP eski milletvekili Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır eski Milletvekili firari Semra Güzel'in TBMM'de yapılan oylamada dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, “İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan ortak çalışmada; Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı” denildi.