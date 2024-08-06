Son dakika! Haniye'den sonra Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu.
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu.
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