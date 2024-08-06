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Gündem Son dakika! Haniye'den sonra Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Gündem

Son dakika! Haniye'den sonra Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-06 21:06:00 - 2024-08-06 21:08:28
Son dakika! Haniye'den sonra Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu.

Ayrıntılar geliyor...

İsmail Haniye ile Yahya Sinwar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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