Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması

Şarku’l Avsat’ın Mısır merkezli Al Qahera kanalının haberine göre; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ‘esir takası’ için işgalci İsrail’e şartlarını açıkladı. Hamas lideri Heniyye, tutukluların takası için katliamların durdurulması şartını öne sürdü.

Siyonist İsrail’in açlık, yardımları engelleme, sürgün ve soykırım politikası uyguladığını dile getiren Heniyye, “Saldırıların durmaması halinde tutuklu takasının mümkün olamayacağını” ifade etti.

“Hastanelere saldırılar kasıtlı”

İsrail’in savaşın başlamasından bu yana Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastanelere kasıtlı olarak saldırdığını, Gazze’nin güneyindeki tüm hastaneleri kuşattığını, hastanelere ilaç ve yakıt girişini engellediğini, sağlık personelini hedef aldığını ve onlarca sağlık sistemi çalışanını gözaltına aldığını vurguladı.

Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki korkunç katliamın yanı sıra Endonezya Hastanesi, Kemal Advan Hastanesi ile el-Avda Hastanesi’ndeki acımasız saldırıları hatırlatan Heniyye, “Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı olduğu söylenebilir. Şifa Hastanesi şu anda kapasitesinin beşte biri oranında bile çalışmıyor” diye konuştu.

Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Heniyye, “Bu nedenle, Gazze Şeridi’nin kuzeyinin sağlık ve tıbbi ihtiyaçlar da dahil olmak üzere yardım operasyonlarına erişimden mahrum bırakılmasıyla insani ve sağlık düzeylerinde benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler’i eleştiren Hamas lideri, “Birleşmiş Milletler’in faaliyet gösterdiği seviye ne kabul edilebilir, ne de yeterlidir. Bu Gazze’nin yaşadığı insani trajedinin boyutuyla da orantılı değil.” diye konuştu.

“İsrail'e ağır darbe vurduk”

İsrail’i rehine ve tutuklu takasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayan Heniyye, Filistin’in dünya gündeminde yer almasının önemli olduğuna dikkat çekti. Hamas lideri, İsrail’e ağır darbe vurduklarını belirtti.

Kendileri ve İsrail ordusunun sahip olduğu güç ve teçhizat arasındaki büyük farka rağmen, işgalcilerin ‘yenilmez’ ve ‘efsanevi’ bir ordu olarak kabul edildiği anlayışını yerle bir ettiklerini kaydeden Heniyye, şunları söyledi:

“Bu hedef, Filistin meselesine Arap, İslami ve insani boyutlarıyla saygının yeniden tesis edilmesine dikkat çekmek oldu. İster Kahire’deki uluslararası zirvede, ister İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde, ister Suudi Arabistan’da düzenlenen Arap-İslam zirvesinde olsun, Filistin konusu tüm liderlerin önceliğiydi. Stratejik bir boyuta sahip olan bu hedefler, Filistin halkının kendi topraklarında özgürlük istediği ve bu topraklarda onurlu bir şekilde yaşamak istediği, Nakba’dan bu yana maruz kaldıkları tarihi adaletsizliğin artık sona ermesinin zamanının geldiğine dair spesifik ve açık bir mesaj taşıyor.”