  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık harcamaları 2022'de yüzde 71,5 arttı

Finansal check-up yapmaya hazır mısınız? Yıl bitiyor şimdi hesap-kitap zamanı

Devlet el koysun bu arabalara! İstanbul'da rezil görüntü

Şu solcularda kesinlikle “ilke” diye bir kavram yok! Kentsel dönüşüm ile milletin malına mı çökülüyor?

Fransa'da çiftçiler isyanda: Devlet binasına gübre püskürttüler

Ankara'da şok eden karar! Artık olmuyor, işbirliği teklifini reddederek devam edeceğiz...

Selçuk Bayraktar, Elon Musk'a rakip oldu! Bu proje sadece Türkiye'yi değil, dünyayı sallayacak

Ortalık karıştı: 'İran ve Amerika karşılıklı tiyatro oynuyor' ifşaatı!

Mağdur gaziler Meclis’ten müjdeli haber bekliyor

‘Süresiz nafaka’ zulmü bitsin! İslâm’da yeri, dünyada benzeri yok
Gündem Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması
Gündem

Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-07 15:44:00 -
Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması

Kassam Tugaylarının İsrail katliamına karşı mücadelesi devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, soykırım ve katliamın gölgesinde esir takası anlaşmasının olamayacağını dile getirdi.

Şarku’l Avsat’ın Mısır merkezli Al Qahera kanalının haberine göre; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ‘esir takası’ için işgalci İsrail’e şartlarını açıkladı. Hamas lideri Heniyye, tutukluların takası için katliamların durdurulması şartını öne sürdü.

Siyonist İsrail’in açlık, yardımları engelleme, sürgün ve soykırım politikası uyguladığını dile getiren Heniyye, “Saldırıların durmaması halinde tutuklu takasının mümkün olamayacağını” ifade etti.

“Hastanelere saldırılar kasıtlı”

İsrail’in savaşın başlamasından bu yana Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastanelere kasıtlı olarak saldırdığını, Gazze’nin güneyindeki tüm hastaneleri kuşattığını, hastanelere ilaç ve yakıt girişini engellediğini, sağlık personelini hedef aldığını ve onlarca sağlık sistemi çalışanını gözaltına aldığını vurguladı.

Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki korkunç katliamın yanı sıra Endonezya Hastanesi, Kemal Advan Hastanesi ile el-Avda Hastanesi’ndeki acımasız saldırıları hatırlatan Heniyye, “Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı olduğu söylenebilir. Şifa Hastanesi şu anda kapasitesinin beşte biri oranında bile çalışmıyor” diye konuştu.

Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Heniyye, “Bu nedenle, Gazze Şeridi’nin kuzeyinin sağlık ve tıbbi ihtiyaçlar da dahil olmak üzere yardım operasyonlarına erişimden mahrum bırakılmasıyla insani ve sağlık düzeylerinde benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BM’ye tepki: Yeterli olmuyorlar!

Birleşmiş Milletler’i eleştiren Hamas lideri, “Birleşmiş Milletler’in faaliyet gösterdiği seviye ne kabul edilebilir, ne de yeterlidir. Bu Gazze’nin yaşadığı insani trajedinin boyutuyla da orantılı değil.” diye konuştu.

“İsrail'e ağır darbe vurduk”

İsrail’i rehine ve tutuklu takasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayan Heniyye, Filistin’in dünya gündeminde yer almasının önemli olduğuna dikkat çekti. Hamas lideri, İsrail’e ağır darbe vurduklarını belirtti.

Kendileri ve İsrail ordusunun sahip olduğu güç ve teçhizat arasındaki büyük farka rağmen, işgalcilerin ‘yenilmez’ ve ‘efsanevi’ bir ordu olarak kabul edildiği anlayışını yerle bir ettiklerini kaydeden Heniyye, şunları söyledi:

“Bu hedef, Filistin meselesine Arap, İslami ve insani boyutlarıyla saygının yeniden tesis edilmesine dikkat çekmek oldu. İster Kahire’deki uluslararası zirvede, ister İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde, ister Suudi Arabistan’da düzenlenen Arap-İslam zirvesinde olsun, Filistin konusu tüm liderlerin önceliğiydi. Stratejik bir boyuta sahip olan bu hedefler, Filistin halkının kendi topraklarında özgürlük istediği ve bu topraklarda onurlu bir şekilde yaşamak istediği, Nakba’dan bu yana maruz kaldıkları tarihi adaletsizliğin artık sona ermesinin zamanının geldiğine dair spesifik ve açık bir mesaj taşıyor.”

ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular
ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular

Dünya

ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular

İsrail'e roket saldırısı! Şehirde siren sesleri yükseldi
İsrail'e roket saldırısı! Şehirde siren sesleri yükseldi

Dünya

İsrail'e roket saldırısı! Şehirde siren sesleri yükseldi

Siyonist İsrail'in harita sahtekarlığı!
Siyonist İsrail'in harita sahtekarlığı!

Gündem

Siyonist İsrail'in harita sahtekarlığı!

Japonya'dan İsrail teması! Başbakan Fumio Netanyahu ile görüştü
Japonya'dan İsrail teması! Başbakan Fumio Netanyahu ile görüştü

Dünya

Japonya'dan İsrail teması! Başbakan Fumio Netanyahu ile görüştü

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ne zaman bitecek? O tarihi işaret ettiler
İsrail'in Gazze'ye saldırıları ne zaman bitecek? O tarihi işaret ettiler

Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ne zaman bitecek? O tarihi işaret ettiler

ABD'li gazete İsrail'e kötü haberi verdi
ABD'li gazete İsrail'e kötü haberi verdi

Dünya

ABD'li gazete İsrail'e kötü haberi verdi

Helal olsun! Kassam Tugayları İsrail'e ait 23 askeri araç imha etti
Helal olsun! Kassam Tugayları İsrail'e ait 23 askeri araç imha etti

Dünya

Helal olsun! Kassam Tugayları İsrail'e ait 23 askeri araç imha etti

Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor
Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor

Gündem

Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor

Erdoğan İsrail’e söylenmesi gerekeni söyledi. Gerçek bir ordu karşılaşırsanız berbat olursunuz
Erdoğan İsrail’e söylenmesi gerekeni söyledi. Gerçek bir ordu karşılaşırsanız berbat olursunuz

Gündem

Erdoğan İsrail’e söylenmesi gerekeni söyledi. Gerçek bir ordu karşılaşırsanız berbat olursunuz

İşgalci İsrail, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti
İşgalci İsrail, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti

Gündem

İşgalci İsrail, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti

Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı
Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı

Gündem

Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23