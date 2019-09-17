Son dakika haberi: İdam cezası mı geliyor?

İdam cezası mı geliyor? sorusu son dakika gelişmesi olarak gündemde yerini aldı. AK Parti'den yargı paketine ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclisin yeni döneminde gündeme gelecek olan yargı paketinde idam cezasına ilişkin de bir açıklaması oldu. Peki, idam cezası gelecek mi? İşte detaylar...

İdam cezası mı geliyor?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM’nin yeni döneminde gündeme gelecek yargı paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NTV’ye konuşan Bostancı, yeni yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme bulunmayacağını bildirdi.

“PAKETİ MUHALEFETE SUNACAĞIZ”

Meclisin 1 Ekim’de açılışından sonra ilk işin yargı paketi olacağını aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

“Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensüsle paketin geçmesinden yanayız. İki ya da üç gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız. Önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefete sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde idam cezası yok.”