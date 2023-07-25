Son dakika haberi: BM'den flaş kutsal kitap kararı! İlgili flaş karar, kabul etti
Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'dan önemli karar: Kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.
Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) , kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul ettiğini duyurdu!
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