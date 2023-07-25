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Gündem Son dakika haberi: BM'den flaş kutsal kitap kararı! İlgili flaş karar, kabul etti
Gündem

Son dakika haberi: BM'den flaş kutsal kitap kararı! İlgili flaş karar, kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-07-25 21:35:00 - 2023-07-25 21:41:43
Son dakika haberi: BM'den flaş kutsal kitap kararı! İlgili flaş karar, kabul etti

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'dan önemli karar: Kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) , kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul ettiğini duyurdu! 


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