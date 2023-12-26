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Gündem Son dakika! Gazze ile dünyanın iletişimi bir kez daha kesildi
Gündem

Son dakika! Gazze ile dünyanın iletişimi bir kez daha kesildi

Yeniakit Publisher
2023-12-26 18:57:00 - 2023-12-26 20:05:39
Son dakika! Gazze ile dünyanın iletişimi bir kez daha kesildi

İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı devam ederken Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi’ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 4’üncü kez çöktüğünü duyurdu.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 81’inci günde devam ederken, bölgede bir kez daha telekomünikasyon hizmetleri daha çöktü.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden saldırılar nedeniyle sevgili Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Teknik ekiplerimiz tehlikeli saha şartlarına rağmen çalışmaya devam ediyor” denildi.

Öte yandan İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 5 PALTEL çalışanı hayatını kaybetti.

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