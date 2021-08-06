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Gündem Son dakika! Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
Gündem

Son dakika! Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Ümitcan Uygun kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 22:28:00 - 2021-08-06 23:48:54
Son dakika! Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, 3 Temmuz'da gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı

Şüpheli Ümitcan Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelmişti

Aleyna Çakır’ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme’ suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu’nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi.

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