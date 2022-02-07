Son dakika : Engelli atamaları ne zaman yapılacak? 2022 engelli memur atamaları ne zaman hangi gün olacak?

Engelli memur atamaları ne zaman? Kamu personel engelli atamaları ne zaman yapılacak? soruları engelli ataması bekleyenlerce sorgulanıyor. 8 Şubat’ta yapılacak olan 2022 engelli atamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan son dakika erteleme açıklaması geldi. Peki 2022 engelli ataması ne zaman yapılacak? Engelli atamaların ne zaman hangi gün olacak?

Engelli atamaları ne zaman yapılacak?

Ertelenen engelli memur ataması ne zaman, engelli memur atama töreni ne zaman olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli atamalarına ilişkin olarak “Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Kamuya 2 bin 927 engelli memur atanacak.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona olmasıyla birlikle engelli atamalarının ertelenip ertelenmeyecği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı engelli atama kuraları 17 Şubat'ta yapılacak.