Son dakika... Emeklilere müjde! TBMM'de kabul edildi
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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