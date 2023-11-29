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Ekonomi Son dakika... Emeklilere müjde! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Son dakika... Emeklilere müjde! TBMM'de kabul edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-29 17:44:00 -
Son dakika... Emeklilere müjde! TBMM'de kabul edildi

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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