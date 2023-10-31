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Dünya Son dakika... Ebu Ubeyde'den flaş açıklamalar! Hamas esir kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Son dakika... Ebu Ubeyde'den flaş açıklamalar! Hamas esir kararını dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-31 21:10:00 -
Son dakika... Ebu Ubeyde'den flaş açıklamalar! Hamas esir kararını dünyaya duyurdu

Son dakika... Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde önemli açıklamalarda bulundu. Ubeyde, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı. Öte yandan Ubeyde, savaşın Netanyahu'nun sonunu getireceğini söyledi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.

İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

Ebu Ubeyde, "(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer." ifadelerini kullandı.
Ubeyde'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Savaşımız Netanyahu'nun sonunu getirecek"

Mücahitlerimiz, işgalcilerin başlattığı kara saldırıları sonrası 22 askeri aracı imha etti. Çok sayıda işgal askeri öldürüldü.
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- Bu daha başlangıç. Hala yapacak çok şeyimiz var. Gazze işgalciler için mezar olacak.

- Netanyahu.. diz çökeceksin ve bu savaş senin sonun olacak.

- Savaştan 1 ay sonra bir esir kurtardığın için sevinip kutlama yapıyorsun (ki bu da yalandır) o halde elimizdeki tüm esirler kurtarman için 20 yıla ihtiyacın var.

- Direnişimiz topraklarını savunmaya devam edecek.

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