Son dakika destek ödemeleri: Doğalgaz tüketim desteği kimlere verilir? Doğalgaz tüketim desteği nereden, nasıl alınır?

Elektrik yardımı/Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? Çocuk yardımı, elektrik ve doğalgaz desteği ödeme miktarlarında artış yapıldı. İşte, Çocuk yardımı, elektrik ve doğalgaz yardımı yeni ödeme miktarları...Doğalgaz yardımı, doğalgaz yardımı başvurusu, e-Devlet ekranı ve tüm detaylar...

Dev destek ödemesi için detaylar belli oldu! Hane başı 2.500 TL'yi buluyor

2022 kış dönemi için destek ödemeleri başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. Bu yıl başvuru döneminde kiracı olan sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlara doğalgaz destekleri verilecek.

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları yenilendi. Pek çoğunda tutarlar artırıldı, yararlanmak kolaylaştırıldı, kapsam genişletildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkan Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki aylık 450- 600 lira olan destek tutarını 850-1.250 liraya çıkardıklarını belirten Yanık, başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabildiğini, yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarına işaret ederek, 'Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında 1-2 çocuklu hanelere aylık 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacaklarını söyledi.

DESTEK KAPISI AÇILDI

Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteği'nden de yararlandıracaklarını aktaran Yanık, "1-2 kişilik hanelere 75 kilovatsaat (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kilovatsaat (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kilovatsaat (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kilovatsaat (216 TL) karşılığı elektrik tüketim desteği sağlayacağız" dedi.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Bu yıl hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yanık şu ifadeleri kullandı:

"Yardım tutarımızı 900 ile 2.500 lira arasında olacak şekilde artırdık. Sağlık raporu bulunan kronik hastaların veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara yüzde 5 fazla ödeme yapacağız.

Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerek."

Yanık, 2022 yılı kış dönemi için başvuruları Eylül'ün ilk haftası itibariyle e-Devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını, yeni başvuru döneminde kiracı olan sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlara da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunduklarını anlattı.

EŞİ VEFAT EDENE 1.000 TL

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı:

Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya çıkardık.

Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 liralık tutarı 500, Çoklu Doğum Yardımı'nı 215 liradan 400, Şartlı Sağlık Yardımı'nı da 55 liradan 100 liraya yükselttik.

Öksüz Yetim Yardımı'nda 300 lira olan destek tutarını 600, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı da 500 liradan 1.000 liraya çıkardık.

ÇOCUK DESTEK BİLELŞENİ EKLENDİ!

"Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek verilecek.

BAKAN YANIK'TAN ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ AÇIKLAMASI

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını belirterek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Doğalgaz Tüketim desteği nereden alınır?

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Doğalgaz Tüketim desteği nasıl alınır?

Doğalgaz yardımı almak isteyen vatandaşlar 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri eksiksiz şekilde doldurarak bu destek için başvuru yapabiliyor. e-Devlet'in yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de Doğal Gaz Tüketim Desteği başvurusu yapılabiliyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Derya Yanık, Doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül tarihi itibariyle başladığını duyurdu.

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yardımdan aile desteğine başvuranların da yararlanabileceğini söyledi.

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