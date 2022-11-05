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Aktüel Son dakika depremleri | 5 Kasım Cumartesi güncel deprem listesi
Aktüel

Son dakika depremleri | 5 Kasım Cumartesi güncel deprem listesi

Ege'de peş peşe depremler meydana geliyor. Vatandaşlar bu sebeple güncel depremleri araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 17:07:00 -
Son dakika depremleri | 5 Kasım Cumartesi güncel deprem listesi

Ege'de peş peşe depremler kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 15.20'de meydana gelen sarsıntının, 6,9 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Depremin, Datça'ya uzaklığı 61,27 kilometre olarak belirlendi.

Saat 16.26'da ise İzmir Buca merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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