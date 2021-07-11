Deprem gerçeği zaman zaman kendini hatırlatıyor. Ülkemizde de son günlerde de bu gerçek bazı bölgelerde kendini fazlasıyla anımsattı. Vatandaşlar bu sebeple hangi ilde, kaç şiddetinde depremler yaşandığını araştırıyor.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.

Son dakika deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 22.19'da ve 12,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.