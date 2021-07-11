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Yaşam Son dakika deprem
Yaşam

Son dakika deprem

Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesidir. Bu sebeple deprem gerçeği zaman zaman kendini hatırlatıyor. Vatandaşlar sık sık “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu? Deprem hangi ilde oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-11 18:09:00 -
Son dakika deprem

Deprem gerçeği zaman zaman kendini hatırlatıyor. Ülkemizde de son günlerde de bu gerçek bazı bölgelerde kendini fazlasıyla anımsattı. Vatandaşlar bu sebeple hangi ilde, kaç şiddetinde depremler yaşandığını araştırıyor.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.

Son dakika deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 22.19'da ve 12,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

 

 

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