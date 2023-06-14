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Ekonomi Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-14 23:01:00 - 2023-06-14 23:04:28
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen haftaki açıklamamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor.İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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