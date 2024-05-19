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Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi mesajı: Her türlü desteğe hazırız!
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi mesajı: Her türlü desteğe hazırız!

Yeniakit Publisher
2024-05-19 21:06:00 -
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi mesajı: Her türlü desteğe hazırız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazası geçiren ve saatlerdir haber alınamayan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Türkiye'nin her türlü yardım için 'hazır' olduğunu belirten Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum.
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