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Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa temasları
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:03:00 - 2021-05-10 16:18:59
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Türkiye Filistin'in yanında

İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

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