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Siyaset Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşeceği tarih belli oldu
Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşeceği tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 18:15:00 -
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşeceği tarih belli oldu

Son dakika edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama
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