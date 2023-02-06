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Gündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi
Gündem

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.”

Yeniakit Publisher
2023-02-06 20:44:00 -
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.”

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