  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi! Kızılcık Şerbeti'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 28 kişi hayatını kaybetti Yarına kaldı ama yanına kalmadı: DEM Parti’li adaya terörden 5 yıl hapis ve siyasi yasak! Hudut kartalları sınır hattında geçit vermiyor! Zehir tacirleri yine Mehmetçiğe takıldı Köpek terörü Afyonkarahisar’da hortladı 8 ayda hazırlanan Ankara Havalimanı uçuşlara hazır! Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak Korsan başkan ‘pes’ mi ediyor! Özel yarın grup toplantısı yapmayacak Ankara Havalimanı açılıyor: Erdoğan'ın uçağı geldi İş dünyasının kalbi Taşkent’te atacak! Bakan Bolat, yarın Özbekistan’da!
Gündem CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi!
Gündem

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi!

Afyonkarahisar'da geçen ay CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya bir şahıs, neşterle saldırı girişiminde bulundu. Partililerin ve zabıtaların araya girmesiyle Başkan Topçu olayı yara almadan atlatırken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Dinar Belediyesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçların arasına saklanan Kemal E., elindeki neşterle Belediye Meclis toplantısından çıkan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun üzerine doğru giderek, bağırmaya başladı. Partililerin araya girmesiyle Başkan Topçu olayı yara almadan atlatırken, partililerle tartışan şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansırken, daha sonra Kemal E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ARAÇLARINDAN ARKASINDAN ÇIKTI

Olayla ilgili açıklamada bulunan Başkan Topçu, "Şahıs belediyedeki araçların arasına saklanmış. Kendisini önceden tanıyorum ve birçok sabıkasının olduğunu biliyorum. Cezaevinden yeni çıktığıyla ilgili bilgim var. Şahıs üzerime doğru yürüyerek neden CHP'den AK Parti'ye geçtiğim konusunda bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladı. Ben kendisini tanıdığım için bana zarar vereceğinden endişe ederek yanından hızlı uzaklaştım. Bu sırada şahıs arkamdan bağırıp hakaret ve küfürler etmeye devam ediyordu. Durumu gören zabıtalar şahsın yanına geldi, ardından bölgede olan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir şahsın yanına giderek olay yerinden uzaklaşmasını ve küfür etmemesini istedi. Bu sırada olay yerindeki arkadaşlarımızdan aldığım bilgide şüphelinin elinde neşter varmış. Şahıs bir süre daha kendisini sakinleştirmeye gelenlerle tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Biz de olayla ilgili şahıstan şikayetçi olduk" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Allah’a çok şükür ki Erdoğan var!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Allah’a çok şükür ki Erdoğan var!

Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Allah’a çok şükür ki Erdoğan var!

İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı; yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı; yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye katıldı

Gündem

İYİ Parti'nin belediye başkan adayıydı; yanında yüzlerce kişi ile AK Parti'ye katıldı

AK Partili isimden "Önce faiz" vurgusu! "Faizin olduğu yerde bereket olmaz"
AK Partili isimden “Önce faiz” vurgusu! “Faizin olduğu yerde bereket olmaz”

Gündem

AK Partili isimden “Önce faiz” vurgusu! “Faizin olduğu yerde bereket olmaz”

AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı!
AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı!

Gündem

AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı!

Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!
Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Gündem

Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız savaş defteri bizim de katkılarımızla kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız savaş defteri bizim de katkılarımızla kapandı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız savaş defteri bizim de katkılarımızla kapandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23