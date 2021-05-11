Son dakika bilgisi geldi! İsrail vuruldu

Filistin Direnişi'nden İsrail'e gönderilen füzede hem liman hem de şehir merkezi hedef alındı.

Ashdod şehrinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre, 2 ölü ve 4 yaralı olduğu belirtiliyor.

İsrail'de siren sesleri çalarken Tel-Aviv yönetiminden 'sığınaklara gidin' uyarıları yapıldı.

Gazze direnmeye devam ediyor. İsrail'e yönelik düzenlenen operasyonun adı 'Kudüs Kılıcı' olarak açıklandı.

Hamas'tan açıklama

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki grupların İsrail saldırılarına karşı cevap vermekten vazgeçmeyeceği belirtildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, halkın korunmasının yanı sıra işgal güçlerinin ihlalleri, Kudüs halkı ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin aleyhinde işlediği suçlar, Gazze'deki sivilleri, çocukları ve direniş mevzilerini hedef alması karşısında güçlü ve doğrudan yanıt verilmesi sorumluluğunu üzerine aldı" ifadeleri yer aldı.

Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak gerçekleştirdiği saldırılarla sivillerin evlerini hedef almasının, çocukları ve kadınları katletmesinin, vahşiliğinin ve suçlarının boyutunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

"İsrail karşısında uygulanan bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız" ifadesini kullanan Hamas Sözcüsü, İsrail'e daha fazla ileri gitmeme uyarısında bulundu.