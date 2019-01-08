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Son dakika! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldiği bildirildi.

08 Ocak 2019 Salı 19:02
Son dakika! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) edinilen bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 18, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Başkent Ankara'da ortalama 5,76 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,81 liraya, İzmir'de ise 5,71 liradan 5,89 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 5,94 liradan 6,11 liraya, İstanbul'da 5,82 liradan 5,99 liraya, İzmir'de de 5,92 liradan 6,09 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:02
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Benzin
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  9. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası

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