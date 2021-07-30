Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya katliamı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Konya katliamına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Her olayın istismar edildiği gibi Konya’daki bu katliam da, bu menfur saldırı da ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle herhangi bir ilgisi yoktur.

Bunu bu meseleye çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir. Alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın.

2010 yılında iki ailenin karşılıklı birbirleriyle olan hadisesidir. 11 yıldır devam eden bir husumet.

Olayın failleri kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilecektir.

Ayrıntılar geliyor....