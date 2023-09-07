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Ekonomi Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması
Ekonomi

Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-07 15:14:00 -
Son dakika... Bakan Şimşek'ten OVP sonrası döviz kuru açıklaması

Son dakika.... 'Kur hedefimiz yok' diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi.

Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz

* G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yılsonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız

* Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın
ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Kur hedefimiz yok; OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor

* İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz

* Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak

* İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak

Ayrıntılar geliyor...

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